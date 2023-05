Unfall in Leinheim: Auto landet in einem Bach

Ein 83-jähriger Autofahrer verursacht einen spektakulären Unfall. Das Auto bleibt in einem Bach bei Leinheim liegen.

Am Samstagvormittag kam es zwischen Deffingen und Leinheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von einem Feldweg ab, drehte sich und kam auf der Fahrzeugseite in einem Bach zum Liegen. Glücklicherweise führte der Bach nur wenig Wasser. Der Unfall wurde laut Polizei von Zeugen beobachtet, die umgehend den Notruf wählten. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite den 83-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit leichten Handverletzungen ins Kreiskrankenhaus Günzburg verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (AZ)