Leipheim

vor 9 Min.

Ukrainische Flüchtlinge in Leipheim: "Es sind so unglaublich viele Menschen, die mithelfen"

Anca Stepan (hinten, halb verdeckt) bringt mit ihrer Tochter den Flüchtlingskindern aus Bühl Süßigkeiten. Sie will, schreibt sie der Redaktion, "nicht im Vordergrund stehen. Die Aktion Leipheim hilft der Ukraine. Hinter dieser Initiative stehen viele Menschen mit einem großen Herzen. Ohne diese Menschen und den Helferkreisen in der Umgebung wären die vielen Aktionen und Spenden für die Geflüchteten aus der Ukraine nicht möglich."

Plus Die Leipheimerin Anca Stepan organisiert mit weiteren freiwilligen Helfern Spenden- und Hilfsaktionen. Über die Projekte und die Eindrücke.

Von Annika Zürn

In dem Augenblick, als Anca Stepan mit einer Bekannten Ende Februar Spenden für die Ukraine bei einer Hilfsaktion in Günzburg abgab, wusste sie, dass auch sie aktiv helfen möchte. Durch die Organisatoren der Spendenaktion konnte sie mit Helfern in Polen in Kontakt treten. Innerhalb weniger Wochen startete sie mit einem Team aus weiteren Freiwilligen mehrere Sammelaktionen in Leipheim.

