12.000 Euro Sachschaden bei zwei Verkehrsunfällen in Leipheim

Unachtsamkeit waren laut Polizei die Ursachen für zwei Verkehrsunfälle in Leipheim. Warum es jeweils krachte.

Ein 36-jähriger Autofahrer musste am Mittwochabend voll in die Eisen steigen, als ein ihm vorausfahrender 47-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Doch der 36-Jährige reagierte zu spät. Laut Polizeiangaben krachte er an der Einmündung der Von Richthofen-Straße Ecke Günzburger Straße auf das Heck seines Vordermannes. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Im Leipheimer Ortsteil Riedheim wurde die Vorfahrt missachtet

Bereits am Vormittag mussten die Beamten der Günzburger Polizei einen Verkehrsunfall im Leipheimer Ortsteil Riedheim aufnehmen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus einer Grundstücksausfahrt auf den Bildeichweg ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 47-Jährigen, der sich mit seinem Fahrzeug herannahte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)