120 Kinder erfüllen das Kinderhaus St. Paulus in Leipheim mit Lachen

Mit einem bunten Fest wurde in Leipheim die Einweihung des Katholischen Kinderhauses St. Paulus gefeiert. Weihbischof Florian Wörner übernahm die Segnung.

Zu den drei Kitas in Leipheim, Raupe Nimmersatt, Spatzennest und Storchennest, ist heuer eine vierte hinzugekommen: das Katholische Kinderhaus St. Paulus. Es ist die erste in kirchlicher Trägerschaft und erhielt jetzt durch Weihbischof Florian Wörner den kirchlichen Segen. Gebaut hat das neue Kinderhaus am Pappelweg im Bereich des Wohngebiets Grasiger Weg die Stadt für etwa 6,1 Millionen Euro.

Schon 2016 wurden erste Gespräche über eine neue Kita geführt, die mangels Geld aber schnell auf Eis gelegt wurden. 2021 war klar, dass Geld aus dem Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet für den Unterhalt von Kindergärten fließen würde. Noch im Januar 2021 wurde eine Arbeitsgruppe von Kindergartenreferent Horst Galgenmüller gegründet, ein Jahr später im Februar 2022 traf man sich in Sichtweite des Hallenbad-Kreisels mit Architekten Martin Brenner und Vertretern der Baufirma Bendl zum Spatenstich. Gut ein Jahr später im April 2023 konnten die Kinder von Interims- und Raupe-Nimmersatt-Kita einziehen, jetzt wurden die Einweihung und Segnung gefeiert. Bürgermeister Christian Konrad freut sich über das neue Kinderhaus, dessen Trägerschaft der Stadtrat mit einem einstimmigen Beschluss an die Katholische Kirchenstiftung übergeben hat. Energetisch erfülle es modernste Standards, Kinder und Beschäftigte fühlten sich wohl, so Konrad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

