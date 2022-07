18-jähriger hat in Günzburg illegal eine Waffe im Gepäck

Wer eine sogenannte Softair-Pistole außerhalb der Wohnung mitführen möchte, braucht einen Waffenschein. Das wusste in Günzburg ein 18-Jähriger nicht.

Bei einem 18-Jährigen wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle am Bahnhof eine mitgeführte Softair-Pistole gefunden. Mit dieser können mithilfe von Gasdruck kleine Stahlkugeln verschossen werden. Der Besitz einer solchen Waffe in den eigenen vier Wänden wäre grundsätzlich nicht zu beanstanden. Für das Führen in der Öffentlichkeit hätte der junge Mann aber einen Waffenschein benötigt. Die Waffe samt Gaskartuschen und Stahlkugeln wurde ihm abgenommen. (AZ)