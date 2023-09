26 Anzeigen bei Motorradgroßkontrolle an der A8

Die Günzburger Polizei überprüfte bei einer Großkontrolle mehr als 200 Fahrzeuge. Einige durften nicht mehr weiterfahren.

Die Verkehrspolizei Günzburg vollzog mit Unterstützungskräften der Kontrollgruppe Motorrad der Verkehrspolizei Kempten sowie weiterer Polizeidienststellen am Samstag und Sonntag tagsüber schwerpunktmäßig Motorradkontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim. Anlass hierfür war die in der kommenden Woche stattfindende European-Bike-Week am Faaker See in Österreich sowie gleichzeitig endende weitere größere Motorradtreffen in Prag und Pforzheim. Über das Wochenende kontrollierten die Beamten insgesamt über 200 Motorräder. Im Rahmen der Kontrolle, bei der ein Hauptaugenmerk auf dem technischen Zustand der Motorräder lag, stellten die Einsatzkräfte dann auch zahlreiche Verstöße fest. So zeigten die Beamten 26 Motorradfahrer an, weil ihre Betriebserlaubnis erloschen war oder das Reifenprofil nicht den Vorschriften entsprach. Bei 13 Fahrzeugen endete die Ausfahrt vor Ort. Bei den Anzeigen wurden jeweils Bußgelder im unteren dreistelligen Bereich erhoben, die teilweise als Sicherheitsleistung vor Ort hinterlegt werden mussten. Ein irischer Fahrer eines Motorrads mit Anhänger musste sich nicht nur aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten, vielmehr ermittelten die Beamten, dass er in Bayern ein Fahrverbot hatte. (AZ)