29-Jährige tankt in Leipheim ohne zu bezahlen

Eine Frau betankt an einer Zapfsäule in Leipheim ihr Auto und begleicht ihre Rechnung nicht. Die Polizei macht die Fahrerin ausfindig.

Tanken ohne zu bezahlen - das kann aus voller Absicht oder einfach nur aus Versehen passieren. Letzteres scheint bei einer 29-jährigen Frau aus Leipheim der Fall gewesen zu sein, die sich am Samstag, 30. Juli, nach dem Betanken ihres Autos an einer Tankstelle in Leipheim einfach wieder hinter das Steuer setzte und davon fuhr, ohne ihre Rechnung zu begleichen.

Tankrechnung in Höhe von 83 Euro inzwischen beglichen

Nachdem die Günzburger Polizei informiert wurde, nahmen Beamte die Ermittlungen auf und machten die eilige Autofahrerin ausfindig. Laut Polizeiangaben sei davon auszugehen, dass die Frau den Bezahlvorgang lediglich vergessen hatte. Die Tankschuld in Höhe von rund 83 Euro wurde zwischenzeitlich beglichen. (AZ)