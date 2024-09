32-Jähriger mit Drogen und Alkohol auf E-Scooter erwischt

Bei einer Kontrolle in Leipheim haben Polizisten einen 32-Jährigen auf einem E-Scooter erwischt, der zuvor Drogen und Alkohol konsumiert hat. Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr kontrollierten Beamte den Mann, der mit seinem Elektroroller den Riedweg entlangfuhr. Es wurde sowohl ein freiwilliger Atemalkoholtest, mit einem Ergebnis von über 0,5 Promille, als auch ein freiwilliger Drogenvortest, der positiv auf THC reagiert, durchgeführt. Den E-Scooter stellten die Beamten daraufhin am Kontrollort ab, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Außerdem ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Abhängig vom Untersuchungsergebnis droht dem Mann unter Umständen neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. (AZ)