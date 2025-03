36-Jähriger mit gefälschtem Führerschein an A8 erwischt

Polizisten haben bei einer Kontrolle am Dienstag an der Rastanlage Leipheim einen Mann erwischt, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Laut Pressebericht kontrollierten die Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg den 36-jährigen Moldauer am Nachmittag. Dieser zeigte den Beamten einen rumänischen Führerschein vor. Dieser wurde durch die Autobahnfahnder als Totalfälschung erkannt. Einen gültigen Führerschein besitzt der Mann laut Ermittlungen nicht. Die Fälschung wurde beschlagnahmt und gegen den in Deutschland lebenden Moldauer ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann entlassen, durfte aber nicht weiterfahren. (AZ)

