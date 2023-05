44-Jährige stiehlt Getränke und Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro

Die Polizei berichtet über Ladendiebstähle in Leipheim: Eine Frau soll dreimal Waren im Wert von insgesamt mehr als 20 Euro gestohlen haben.

Eine 44-jährige Frau ist am späten Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße von einem Ladendetektiv bei einem Diebstahl beobachtet und gestellt worden. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass die Frau in der zurückliegenden Woche zwei weitere Diebstähle im gleichen Supermarkt begangen hatte. Diese konnten die Beamten der Frau mithilfe der Videoaufzeichnung des Marktes nachweisen. Insgesamt stahl die Frau Getränke und Lebensmittel im Wert von über 20 Euro. (AZ)