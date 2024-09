44-Jähriger betrunken und ohne Führerschein auf der A8 bei Leipheim unterwegs

Am Mittwochnachmittag haben Zivilfahnder der Verkehrspolizei Günzburg ein Auto mit ausländischer Zulassung an der Rastanlage in Leipheim zu einer Schleierfahndungskontrolle angehalten. Dabei stellten sie fest, dass der 44-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert weit oberhalb der 1,1-Promille-Grenze, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizeikräfte fest, dass auch keine gültige Versicherung und Zulassung für das Fahrzeug bestand. Bei der Kontrolle der Fahrzeugpapiere fiel ihnen auf, dass offensichtlich Veränderungen auf den Zulassungsdokumenten vorgenommen wurden, welche eine gültige Zulassung vortäuschen sollten. Die verfälschten Unterlagen stellten die Polizeikräfte sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Gegen den Verkehrssünder leiteten sie mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)