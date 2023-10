Leipheim

vor 33 Min.

50 Jahre Raupe Nimmersatt: Auf Zeitreise im Kindergarten

Plus 16 Wochen Bauzeit, Kosten von einer Million D-Mark. Das ist lange her. Am Samstag zeigen bunte Bilder, was seitdem in der Leipheimer Einrichtung passiert ist.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Wer will, kann sich in der Turnhalle auf Zeitreise begeben: der damalige Bürgermeister Gerhard Hartmann mit dem Schlüssel zum Haus, Musiker des Barock-Ensembles – und immer wieder Kinder. Bei Tänzen, beim Spielen, auf einem Klettergerüst im Garten. Am 23. November 1973 ist der Kindergarten Raupe Nimmersatt in Leipheim eingeweiht worden. Am Samstag, 14. Oktober, wird das 50-jährige Bestehen gefeiert. Vormittags mit einem Festakt und geladenen Gästen – darunter eine Frau der ersten Stunde. Nachmittags können alle Neugierigen die Räume bei einem Tag der offenen Tür besuchen. Leiterin Cordula Schwuchow verrät, was die Einrichtung so besonders macht.

So wurde die Einweihung des Kindergartens Raupe Nimmersatt vor 50 Jahren gefeiert. Foto: Sebastian Mayr (Repro)

Christine Enderle arbeitete von Beginn an im Kindergarten mit, sie war zweite Leiterin der Einrichtung. Am Samstagvormittag wird sie mitfeiern, als einzige verbliebene Mitarbeiterin aus der Anfangszeit. Beim Festakt werden Aufführungen der Kinder Teil des Programms sein. So wie bei der Gründung, wie die Fotos zeigen. Auf den Bildern stehen die Buben und Mädchen kerzengerade da, Brillenträger in Anzügen sehen ihnen lächelnd zu. Die Günzburger Zeitung berichtet nach der Eröffnung, der "hübsch einstudierte Volkstanz" "Hopp, Mariechen, tanze schön!" und das Singspiel "Wir bauen ein Haus" seien bestens angekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen