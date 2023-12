Leipheim

06:00 Uhr

500 Jahre Bauernkrieg in Leipheim: Wenn Geschichte ein Gesicht bekommt

In der Blauen Ente gibt Susanne Anwander Einblicke hinter die Geschichte von Leipheim und anderen Städten, in denen Bauern um 1525 um ihre Freiheit kämpften.

Plus In einer Sonderwanderausstellung im Leipheimer Bauernkriegsmuseum gestaltet Susanne Anwander die Stadtgeschichte persönlicher. Was von den Kämpfen geblieben ist.

Vor knapp 500 Jahren geriet die Welt ins Wanken. Luther hatte wenige Jahre zuvor die Bibel übersetzt und mit seinen Thesen die Reformation in Bildung gebracht. Wirtschaftliche Not, soziales Elend sowie Schwierigkeiten, das Recht gegenüber den Grund- und Leibherren durchzusetzen, prägten die prekäre Situation der Bauern des Landes. Sie forderten Gerechtigkeit, wie sie in der Bibel steht, sie träumten von einer neuen gesellschaftlichen und religiösen Ordnung. Doch wer waren die Menschen, die am 4. April 1525 bereit waren, dafür bei der ersten Schlacht des Bauernkriegs bei Leipheim zu kämpfen?

Das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente widmet heuer 21 Persönlichkeiten aus der Zeit des Bauernkriegs eine Wandersonderausstellung. Als Arbeitsgemeinschaft arbeitet das Museum mit zehn weiteren Bauernkriegsmusen zusammen, um den Akteurinnen und Akteuren ein Gesicht zu geben. Susanne Anwander, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Blauen Ente, legt großen Wert auf die Übermittlung der Geschichte der Bauernkriege: "Wären die Bauernkriege erfolgreich gewesen, hätte die deutsche Geschichte einen anderen Ausgang genommen", verdeutlicht sie den Einfluss der Kämpfe, deren Forderungen oft erst Jahrhunderte später ihren Weg ins deutsche Gesetz fanden. Bis zum 19. Mai 2024 macht sie in der neuen Exposition ein Stück der Stadtgeschichte erlebbar.

