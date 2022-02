60-jähriger Kroate fährt ohne passenden Führerschein

Ein 60-jähriger Kroate kann bei einer Verkehrskontrolle auf der Raststätte Leipheim nicht den richtigen Führerschein vorweisen. Welche Folgen das hat.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat an der Raststätte Leipheim einen 60-jährigen Kroaten kontrolliert, der ein Fahrzeuggespann ohne den passenden Führerschein fuhr. Der Fahrer konnte nur die Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Weil Auto und Anhänger jedoch das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschritten, hätte er die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Der Mann durfte die Fahrt nicht fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Euro-Höhe an. (AZ)