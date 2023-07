63-jähriger Autofahrer prallt gegen eine Straßenlaterne

Bislang ist unbekannte, warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam. Im Krankenhaus wurde er medizinisch behandelt.

Am Montagnachmittag befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Auto die Riedheimer Straße in Richtung Leipheim. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)