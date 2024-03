81-Jähriger fährt in Leipheim geradeaus über einen Kreisverkehr

Ein Autofahrer fährt am Sonntagabend über einen Kreisverkehr in Leipheim und verursacht dabei einen Schaden. Nüchtern war der 81-Jährige dabei nicht.

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Leipheim geradeaus über einen Kreisverkehr gefahren und hat dabei Schaden verursacht. Laut Polizei befuhr der Mann am Abend die Ulmer Straße in Richtung Leipheim. Als er den Kreisverkehr passieren wollte, fuhr er geradeaus auf diesen und verursachte dort einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 81-jährige Mann blieb unverletzt. Bei einem Blutalkoholtest im Günzburger Krankenhaus wurde ein Wert von etwa 0,5 Promille gemessen. Der Mann muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch