91-Jähriger wird Geldbeutel aus dem Gehwagen gestohlen

Eine betagte Frau wird beim Einkaufen in einem Supermarkt in Leipheim Opfer eines Diebstahls. Der Unbekannte hebt mit ihrer EC-Karte sofort Geld ab.

Einer 91-jährigen Seniorin ist am Samstag in einem Verbrauchermarkt in der Rudolf-Wanzl-Straße beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen worden. Unterwegs war die Frau laut Polizei mit ihrem Gehwagen. In diesem befand sich auch ihr Geldbeutel.

Ein Unbekannter schlug zwischen 11 und 11.30 Uhr zu und entwendete das Portemonnaie. Anschließend erfolgte der Polizei zufolge die Abhebung einer größeren Menge Bargeld bei einer örtlichen Bank – neben der EC-Karte befand sich auch die zugehörige PIN im Geldbeutel. (AZ)