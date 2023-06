Unfall auf der A8: Autofahrer kollidiert auf gerader Strecke mit Betongleitwand

Der Unfall hat sich kurz nach Auffahrt auf die Autobahn nahe Leipheim ereignet. Die Ursache für den Zusammenstoß auf der A8 scheint offensichtlich zu sein.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer fuhr am frühen Sonntagvormittag mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Leipheim auf die A8 in Fahrtrichtung München und kollidierte Höhe Bubesheim auf dem geraden Streckenverlauf mit der Betongleitwand am linken Fahrstreifen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, allerdings entstand nach Schätzung der Verkehrspolizei Günzburg an seinem Auto und an der Betongleitwand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Weil der Fahrer nach Feststellung der Verkehrspolizei nach Alkohol roch, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten. Dieser war positiv und zeigte eine doch erhebliche Alkoholisierung von über 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Leipheim vor Ort, bis der Pkw abgeschleppt werden konnte. Es entstand eine kurzfristige Behinderung des fließenden Verkehrs. (AZ)