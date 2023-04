A8 bei Leipheim wird für Schwan zur Todesfalle

Warum das Tier keine Chance hatte, wegzufliegen. Und warum es verendet ist.

Der Ausflug eines Schwans auf die A8 nahe der Ausfahrt Leipheim am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr hatte gravierende Folgen. Bei der Verkehrspolizei Günzburg gingen mehrere Mitteilungen ein, dass sich ein Schwan auf der Fahrbahn befindet. Die Mitteilungen betrafen beide Fahrtrichtungen. Offensichtlich versuchte der Vogel, wieder in die Luft zu kommen. Das gelang ihm aber bei dem Verkehr und der fehlenden Anlauffläche nicht. Es fehlte ausreichend Geschwindigkeit, um einen Start aufzunehmen. Im weiteren Verlauf erfasste ein 34-jähriger Fahrzeuglenker den auf der Fahrbahn befindlichen Schwan mit seinem Pkw. Für das Tier gab es leider keine Rettung mehr. Er verendete noch an der Unfallstelle. Das Auto wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste zur Entfernung des Schwans kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)