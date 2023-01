A8: Polizei beanstandet Spedition zum wiederholten Mal massiv

Ein Fahrer begeht auf der A8 bei Leipheim erhebliche Lenkzeitverstöße und will die Beamten täuschen. Die Spedition ist der Polizei schon mehrmals aufgefallen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen wurde eine bei der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm wohlbekannte polnische Spedition am Mittwoch um Mitternacht an der Tank- und Rastanlage Leipheim zur Kontrolle angehalten. Wieder saß ein türkischer Staatsangehöriger am Steuer, der nicht im Besitz der notwendigen Fahrerbescheinigung war, die belegt, dass er legal einer Arbeit innerhalb der EU nachgehen darf. Für den gleichen Verstoß wurde am Dienstag von der Verkehrspolizei bereits ein Bußgeld im oberen vierstelligen Bereich bei der polnischen Spedition eingeholt. Auch in diesem Fall wurde derselbe Betrag veranschlagt. Zudem ergab die Auswertung des digitalen Tachografen, dass der 43-jährige Fahrer regelmäßig über die Lenkzeiten hinwegtäuscht, indem er zusätzlich mit der Fahrerkarte einer anderen Person fährt.

Weiterfahrt wurde nach Kontrolle an der A8 verboten

So brachte er es mehrfach im Kontrollzeitraum auf massive Lenkzeitverstöße von bis zu 50 Stunden statt den erlaubten maximal zehn Stunden. Die fremde Fahrerkarte wurde bei der Durchsuchung des Führerhauses der Sattelzugmaschine gefunden und beschlagnahmt. Der Fahrer gab die Nutzung zu. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet. Da der Mann in Deutschland wohnhaft ist, wurde keine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde ihm wegen der illegalen Arbeitsaufnahme dennoch untersagt. (AZ)