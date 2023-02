A8: Rasante Fahrweise mit Anhänger-Gespann fällt Zivilstreife auf

Ein 38-Jähriger war viel zu schnell unterwegs und besaß, wie sich während der Kontrolle herausstellt, auch nicht die notwendige Führerscheinklasse.

Einer zivilen Streife der Autobahnpolizei Günzburg fiel am Donnerstagvormittag auf der A8 ein Pkw-Anhänger-Gespann auf, das deutlich zu schnell fuhr und einen anderen Verkehrsteilnehmer rechts überholte. Der 38-jährige niederländische Fahrer des Gespanns überschritt dabei die für ihn geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit um 32 Kilometer in der Stunde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Für das Gespann mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4005 Kilogramm hätte er mindestens die Klasse BE benötigt. Der 38-Jährige besitzt allerdings lediglich die Klasse B. Zudem führte er keinerlei Ausweisdokumente mit sich. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste auf Weisung der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. (AZ)