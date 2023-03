Leipheim

vor 16 Min.

Acht Sommerräder aus Leipheimer Tiefgarage gestohlen

Zwei vollständige Sommerreifensätze sind in Leipheim gestohlen worden.

Artikel anhören Shape

Ein Autorad-Diebstahl ereignete sich in der Wallgrabenstraße in Leipheim an unterschiedlichen Stellplätzen: Insgesamt wurden acht Räder entwendet.

Aus der Tiefgarage in der Wallgrabenstraße in Leipheim sind am vergangenen Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 17 Uhr zwei vollständige Sätze Sommerräder von zwei unterschiedlichen Stellplätzen entwendet worden. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, zu melden. (AZ)

Themen folgen