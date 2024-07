Ärger über Straßensperrung: Zur Umleitung gibt es keine Alternative

Noch bis September wird das Brückenbauwerk 155 neu, welches die Autobahn A8 bei der Anschlussstelle Leipheim überquert, seitens des privaten Betreibers Pansuevia saniert. Mit der Folge, dass die Ulmer Straße in Leipheim seit Ende Juni nicht befahrbar ist - sehr zum Ärger vieler Verkehrsteilnehmer. In Leserbriefen in unserer Zeitung war die Umleitungsstrecke kritisiert worden. Jetzt hat sich die Stadt Leipheim dazu zu Wort gemeldet.

„Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke für den motorisierten Verkehr sorgt bei einigen Verkehrsteilnehmern für Unmut, der unter anderem auch der Stadt Leipheim angelastet wird“, heißt es in dem Schreiben der Stadtverwaltung. „Alle an der Baustelle Beteiligten, können verstehen, dass die Umleitung für Unannehmlichkeiten sorgt. Deswegen hat es in der vergangenen Woche ein Treffen mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach, der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Günzburg, der Polizei, der Stadt Leipheim und dem Betreiber Pansuevia gegeben, um für alle Verkehrsteilnehmer die bestmögliche, sichere Lösung zu finden.“

Darum ist der Hauptstattweg keine Alternative in Leipheim

Der Leipheimer Jürgen Beuth hatte in seinem Leserbrief, der am Samstag in unserer Zeitung erschien, den Hauptstattweg als Alternative zur bisherigen Umleitungsstrecke ins Spiel gebracht. Der Vor-Ort-Termin hat jedoch nach Angaben der Stadtverwaltung deutlich gemacht, dass diese Straße als einspuriger Anliegerweg für eine Umfahrung nicht geeignet sei.

„Die Verkehrsteilnehmer würden sich hier gegenseitig gefährden, zumal über den Hauptstattweg auch die Umleitung für Fahrradfahrer und Fußgänger erfolgt. Radfahrende Kinder zwischen Bussen, Pkw und Lkw auf einem einspurigen Weg – dies ist nur schwer vorstellbar“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt weiter. „Sollte dann auch noch tatsächlich etwas passieren, hätte der Rettungsdienst kaum eine Chance, schnell an der Unfallstelle zu sein.“ Deswegen würden alle Beteiligten des Vor-Ort-Termins unterstreichen, dass die Umleitungsstrecke unverändert bleibe, solange die Vollsperrung der Brücke erforderlich ist. „Der Hauptstattweg darf nur von Fußgängern, Fahrradfahrern, Linienbussen und Rettungsfahrzeugen genutzt werden. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen über die Umleitungen ausweichen, die während der gesamten Sanierungsphase ausgeschildert sind“, betonen die Verantwortlichen.

Auch der Bürgermeister nutzt die Umleitung

„Und übrigens: Diese Umleitungsstrecken, nutzt selbstverständlich auch der Leipheimer Bürgermeister, wenn er dienstliche oder private Termine außerhalb der Güssenstadt wahrnimmt“, schreibt die Stadtverwaltung dazu. In seinem Leserbrief hatte Jürgen Beuth geschrieben: „Schade, dass unser Bürgermeister diesen Umweg nicht fahren muss, denn sonst gäbe es eine andere Regelung als jetzt.“ Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden nach Angaben der Pansuevia die Kappenbereiche der Brücke mitsamt dem Radweg erneuert sowie die Geländer und Schutzeinrichtungen ausgetauscht. Diese Maßnahmen seien erforderlich, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks weiterhin zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung des Autobahnbetreibers. Die Vollsperrung soll zum 9. September aufgehoben werden.