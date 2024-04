Leipheim

17:30 Uhr

Aiwanger begrüßt die Pläne für ein zweites Kraftwerk in Leipheim

Hubert Aiwanger (Dritter von links) war am Freitag bei einem Rundgang auf dem Gelände des Leipheimer Gaskraftwerks. Begleitet haben ihn Landtagsabgeordnete, Kommunalpolitiker und Vertreter der Leag.

Plus Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger besucht am Freitag das Gaskraftwerk Leipheim. Der Standort nimmt eine wichtige Rolle in der Kraftwerksstrategie des Bundes ein.

Von Sophia Huber

Es ist eine Bestandsaufnahme, aber gleichzeitig ein Blick in die Zukunft: Der Besuch des bayerischen Wirtschafts- und Energieministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag im Kreis Günzburg beweist einmal mehr, welche Rolle der Standort Leipheim künftig in der Energieversorgung Bayerns spielen wird. Seit Juli 2023 steht hier ein Gaskraftwerk, das in Notfällen die Region mit Strom versorgen kann. "Die Anlage ist sehr schlagkräftig und wird hoffentlich wenig benötigt", ist Aiwangers Fazit nach einem Rundgang mit Vertretern der Leag, der Lausitz Energie AG, die dieses betreibt. Auch zahlreiche Landtagsabgeordnete sowie Landrat Hans Reichhart und Leipheims Erster Bürgermeister Christian Konrad sind dabei. "Der Freistaat Bayern ist dringend darauf angewiesen, solche – man kann es 'energiepolitische Feuerwehrfahrzeuge' nennen – in der Garage zu haben", so Aiwanger. Und zwar für den Fall, dass die Stromversorgung anderweitig, etwa über erneuerbare Energien, nicht mehr gewährleistet werden könnte.

Ein zweites Kraftwerk in Leipheim soll mit Wasserstoff betrieben werden

80 Prozent des Stroms sollen bis zum Jahr 2030 grün sein. Derzeit ist es nur gut die Hälfte. Die Regierung rechnet damit, dass in den kommenden zwei Jahrzehnten allein 15 bis 20 Milliarden Euro Fördermittel für den Bau und Betrieb der neuen Gaskraftwerke gebraucht werden. Deshalb soll im ersten Schritt so schnell wie möglich der Bau von modernen Gaskraftwerken mit einer Leistung von bis zu zehn Gigawatt ausgeschrieben und vergeben werden, die schon jetzt nötig sind, um den Bedarf zu decken, wenn Wind und Sonne zu wenig Strom liefern.

