Aksh Singh zählt zu Bayerns besten Absolventen

Ein besonderer Höhepunkt zum Ende der Schulzeit an der Leipheimer Mittelschule: Aksh Singh wurde in München von Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Kultusministerin Anna Stolz als einer der besten Schulabgänger Bayerns ausgezeichnet. Mit einem Abschlussdurchschnitt von 1,0 beim mittleren Bildungsabschluss am Ende der 10. Klasse, großem Engagement in der Schulgemeinschaft und im Sport sowie seiner aktiven Mitwirkung im sozialen Bereich gehört Aksh Singh zu den 79 herausragenden Absolventinnen und Absolventen, die im Rahmen der diesjährigen Bestenehrung geehrt wurden. Im feierlichen Ambiente der Bayerischen Staatskanzlei zeichnete die Staatsregierung junge Menschen aus allen Schularten und Regierungsbezirken aus, die nicht nur mit exzellenten Noten, sondern auch mit Verantwortung, Einsatzbereitschaft und gesellschaftlichem Engagement überzeugten. „Unsere bayerischen Abschlüsse sind etwas ganz Besonderes – und sie fallen nicht vom Himmel“, betonte Ministerpräsident Söder. „Dazu braucht es Intelligenz, Fleiß, Ausdauer und den Willen, sich für andere einzusetzen. Diese jungen Menschen haben nicht nur in der Schule, sondern auch darüber hinaus Außergewöhnliches geleistet.“ Auch Kultusministerin Anna Stolz fand klare Worte für die Leistung der geehrten Jugendlichen: „Diese jungen Frauen und Männer sind mehr als nur gute Schülerinnen und Schüler – sie sind echte Vorbilder.“ Aksh Singh verkörpert diese Werte auf beeindruckende Weise. Neben seinen schulischen Spitzenleistungen engagierte er sich intensiv für die Schulgemeinschaft – sei es bei schulischen Projekten, als verlässlicher Unterstützer seiner Mitschülerinnen und Mitschüler oder als Sportler im schulischen Bereich. Nicht nur sein Klassenlehrer Dominik Förg, sondern auch die gesamte Schulgemeinschaft und Familie sind mit Recht stolz auf ihn. Denn Bayern braucht junge Menschen wie ihn: leistungsstark, verantwortungsbewusst und voller Zukunftspotenzial.

