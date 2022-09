Alkoholisierter Mann geht nachts auf der A8 spazieren

Mehrere Autos müssen dem auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim laufenden Mann waghalsig ausweichen. Die Polizei muss den 29-Jährigen von der Fahrbahn holen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr teilte ein Autofahrer mit, dass auf der Autobahn A8 an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung München ein Fußgänger laufe. Anschließend häuften sich die Mitteilungen über einen, auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung laufenden Mann. Dieser lief offensichtlich von der Anschlussstelle Günzburg auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Leipheim.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, suchten daraufhin mehrere Streifen den gesamten Bereich ab und trafen den Fußgänger – nach wie vor auf dem mittleren von drei Fahrstreifen laufend – kurz vor der Waldvogelkurve bei Leipheim an. Bis dahin mussten mehrere Autofahrer zum Teil waghalsig ausweichen, um eine Kollision mit dem Fußgänger zu verhindern.

Mann hatte zwei Promille im Blut

Den Grund für die Desorientierung des Mannes hatten die Beamten bald gefunden: Ein Alkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab circa zwei Promille. Er wurde von der Fahrbahn gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen und Geschädigte, die selbst ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation in Günzburg, 08221/919-311, zu melden. (AZ)