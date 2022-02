Anlage zur Tempomessung mit Farbe besprüht

Unbekannte haben eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, die in Leipheim aufgebaut war, mit Farbe besprüht. 1500 Euro Schaden sind die Folge.

Eine mobile Überwachungsanlage, die die Geschwindigkeit der Autofahrer misst, ist von Unbekannten in Leipheim beschädigt worden. Laut Polizei war der Anhänger mit der mobilen Anlage derzeit in der Fonyoder Straße in Leipheim aufgestellt. Zwischen dem 4. Februar, 0 Uhr, und 5. Februar, 10.30 Uhr, beschädigten der oder die unbekannten Täter die Anlage, indem sie den Anhänger und die Scheibe der Aufnahmeeinrichtung mit Farbe besprühten.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg zu melden, Telefon 08221/9190. (AZ)