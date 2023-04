Leipheim

Annalisa Ventura leidet an MS: So meistert die Familie den Alltag

Annalisa Ventura und ihre Kinder Alessia und Luca. Die Familie freut sich, wenn der Rollstuhl dank des neuen Spezialanzugs (linkes Bild) in Zukunft weniger zum Einsatz kommt.

Plus Annalisa Ventura sitzt wegen Multipler Sklerose im Rollstuhl. Ihre Kinder sind ihre größte Stütze, doch sie möchte sie entlasten. Dank Spenden wird der Wunsch wahr.

Von Sophia Huber

Wer bei Familie Ventura in Leipheim klingelt, wird von lächelnden und freundlichen Kindern empfangen. Seit ihre Mama im Rollstuhl sitzt, sind Alessia und Luca die größte Stütze für ihre Mutter im Alltag. Denn Annalisa Ventura bräuchte sehr lange, bis sie die Treppenstufen nach unten zur Haustüre schafft. Cappuccino machen, Spülmaschine ausräumen, kochen, Wäsche waschen: "Meine Kinder unterstützen mich bei allem. Ich bin so stolz und dankbar", sagt Ventura. Trotzdem will sie die beiden entlasten, endlich wieder mehr Freiheit und Selbstständigkeit genießen. Dank einer erfolgreichen Spendenkampagne ist dieser Wunsch jetzt wahr geworden.

Seit 17 Jahren leidet die zweifache Mutter an Multipler Sklerose (MS), einer entzündlichen Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Lange Zeit konnte sie relativ gut mit der Krankheit leben, hat als Fremdsprachenkorrespondentin gearbeitet und war in ihrer Freizeit viel unterwegs. Seit ungefähr zwei Jahren haben sich die Symptome massiv verschlechtert, seit mehr als einem Jahr ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen.

