Leipheim

vor 17 Min.

AR Architektur gestaltet vom Areal Pro aus Objekte für die Region

Plus Seit Mai ergänzt ein Architekturbüro das Portfolio des Gewerbegebiets Areal Pro. Das Team von Annette Ruess vereint in seinen Projekten Handwerk und Kunst.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Erst im Mai zog das Team um Gründerin Annette Ruess von Günzburg auf das Areal Pro. Im neuen Büro im Gebäude des Schreinerunternehmens Zebrano macht das Team nun deutlich, dass das Gewerbegebiet in Leipheim nicht nur für Industrieriesen ein attraktiver Standort ist. Auch nach 25 Jahren im Geschäft haben die Architektinnen und Architekten den Bezug zur Heimatregion nicht verloren.

Angefangen hat alles in Ruess' Familienhaus. Bevor sie sich unter dem Namen AR Architektur selbstständig machte, war die gebürtige Aachenerin in einem Architektenbüro angestellt. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern wagte sie 1998 den Schritt in die Selbstständigkeit. "Damals war es noch nicht so selbstverständlich, Familie und Beruf zu vereinen", sagt die 56-Jährige.

