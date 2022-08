Leipheim

11:55 Uhr

Areal Pro: Biedenbach – Der Spezialist für Schwertransporte

Auf dem Areal Pro in Leipheim ist die Firma W. Biedenbach ansässig. Das Unternehmen hat sich auf Schwertransporte und die Einlagerung von schwerem Stückgut spezialisiert.

Plus Vor 25 Jahren fing alles an: Als Ein-Mann-Betrieb startete Walter Biedenbach seine Firma. Heute besitzt er eines der größten Grundstücke auf dem Areal Pro in Leipheim.

Von Felix Gnoyke

Eigens entwickelte, patentierte Spezialkräne sind wohl das beste Beispiel für Walter Biedenbachs Ideenreichtum und Nähe zur Arbeitsrealität. 1997 gründete der Schwabe sein Unternehmen als Ein-Mann-Betrieb und entwickelte Lösungen für schwierige Transporte. 25 Jahre später hat er 25 Mitarbeiter, ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Areal Pro in Leipheim und kümmert sich um mehr als nur Transporte.

