Leipheim

vor 32 Min.

Areal Pro: Stadtrat Leipheim soll ein Mitspracherecht haben

Plus Zwei Stadträtinnen fühlen sich in Sachen Interkommunales Gewerbegebiet nicht gut genug informiert und eingebunden. Was Bürgermeister Christian Konrad dazu sagt.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stadträtinnen Brigitte Mendle und Johanna Mendle fühlt sich "nicht ausreichend informiert beziehungsweise eingebunden, was den Zweckverband und die Entwicklung des Areals Pro betrifft". Auf der jüngsten Sitzung bemängelten sie, dass ein Gewerbegebiet, das zu 50,5 Prozent auf Leipheimer Flur liegt, nicht genauso der Mitsprache des Stadtrats unterliege wie alle anderen Baugebiete der Stadt.

Die Verbandsräte der Stadt Leipheim, Bürgermeister Christian Konrad, Volkhard Schreiner ( CSU), Willi Riedel ( SPD), Mathias Ihle (CSU) und Ralf Leibing (UWG), sollten aus Sicht von Brigitte Mendle Entscheidungen und Themen mit dem Stadtrat abstimmen und dessen Meinung dann im Zweckverband vertreten. Außer den fünf Verbandsräten aus Leipheim kommen jeweils drei Verbandsräte aus Günzburg und dem Landkreis sowie ein Verbandsrat aus Bubesheim. Mendle bezog ihre Forderung auf Artikel 33 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit. Dort heißt es: "Die Verbandsmitglieder können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in der Verbandsversammlung abzustimmen haben." Im nächsten Satz steht allerdings: "Die Abstimmung entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen