Auf dem Areal Pro dreht sich jetzt ein "Windrädle"

Plus Der Bubesheimer Peter Häußler hat seit Kurzem eine eigene Kleinwindkraftanlage auf dem Areal Pro. Was es damit auf sich hat und wie viel Strom produziert werden soll.

Von Sandra Kraus

Auf dem Areal Pro in Leipheim dreht sich seit Kurzem eine Kleinwindkraftanlage. Der Bubesheimer Peter Häußler hat sie auf seinem Grundstück an der Gustav-Stresemann-Straße aufgebaut, sie ist aber auch gut von der Südumfahrung aus zu sehen. Häußler sagt: „Hier entlang des ehemaligen Fliegerhorst-Rollfelds geht immer Wind. Ich habe im Vorfeld keine große Messstation oder so installiert, ich wollte es gleich mit einem Kleinwindrad probieren.“ Spätestens seit der Umrüstung seines Oldtimer-Bulldogs als Stromer denkt er über weitere erneuerbare Energien neben seiner knapp 100 KW-Photovoltaikanlage auf dem Dach nach.

