Auf dem Areal Pro in Leipheim wird weiter kräftig gebaut

Auf dem Areal Pro, dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim, wird kräftig gebaut. Das Konversionsgelände ändert fortwährend das Erscheinungsbild: Militärgebäude werden abgerissen oder umgebaut, Neubauten errichtet. Das Foto zeigt die ehemalige Landebahn.

Plus Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts siedeln sich wieder neue Firmen an. Was im Zweckverband noch beschlossen wurde und welche neue Personalie es gibt.

Von Walter Kaiser

Im Gewerbegebiet Areal Pro auf dem ehemaligen Fliegerhorst Leipheim können sich weitere Firmen ansiedeln. Einzelheiten waren in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen und nun in öffentlicher Sitzung bei der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes Areal Pro bekanntgegeben worden. Auch einige Aufträge waren vergeben worden.

