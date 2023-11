Leipheim

18:00 Uhr

Auf dem Areal Pro soll medizinisches Cannabis bald perfekt gereinigt werden

Bald will die Firma GOC Nexus GmbH in dem ehemaligen Bunker auf dem Areal Pro arbeiten, in dem sich bisher die Canify AG befindet. Ein Rechtsstreit darüber ist anhängig.

Stefan Langer entdeckt eine Methode, die schonend ist und Haltbarkeit garantiert. Dennoch hat der Miteigentümer des früheren Nato-Bunkers ein großes Problem.

Von Till Hofmann

Die Welt des medizinischen Cannabis ist ein relativ neues Geschäftsfeld, das lukrativ zu sein scheint. Und schnelllebig. Zu erkennen ist das an der Ursprungsfirma Bavaria Weed, im März 2018 gegründet und Importeur, Hersteller sowie Großhändler für medizinisches Cannabis. 2019 erhielt das Unternehmen die Erlaubnis zum Umbau des Nato-Bunkers auf dem Areal Pro in Leipheim. Bavaria Weed ging später in der Firma Canify AG auf. Bereits zu diesem Zeitpunkt hing der Firmensegen schief, denn im Management waren sich die Beteiligten uneins. Über Finanzen wurde gestritten, hochfliegende Pläne wurden geschmiedet. Gründer und Mitgesellschafter Stefan Langer verließ die Firma im Januar 2022 – und gründete die GOC Nexus GmbH. Die drei Großbuchstaben stehen für "Guardians of Cannabis". Und in der Tat hat Langers Tätigkeit mit dem Schutz der Cannabisblüten zu tun.

Unbehandelt liegt die Haltbarkeit – es geht um medizinisches Cannabis – um die acht Wochen. Danach ist man raus aus der medizinischen Spezifikation. Denn die Belastung durch Schimmelsporen und der Mikrobiologie müssen bei jenem Cannabis geringer sein als etwa in der Umgebungsluft oder auf der Kleidung. Die Ware kann dann nur noch zerstört, aber darf nicht weitergegeben werden.

