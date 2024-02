Auf dem Heimweg von Amsterdam: Fahrer bekifft und mit "Magic Mushrooms" im Gepäck

Unter Drogeneinwirkung soll ein 35-Jähriger auf der A8 unterwegs gewesen sein. Bei der Kontrolle sagt er der Verkehrspolizei, dass er gerade von Amsterdam kommt.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg (VPI) haben am Montagnachmittag auf der A8 an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen Pkw kontrolliert. Der 35-jährige Fahrer gab laut Angaben der VPI an, dass er gerade von Amsterdam komme und nach Hause fahre. Die Beamten stellten drogentypische Verhaltensformen beim Fahrer fest und konfrontierten ihn damit. Er gab zu, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest ergab dann, dass er momentan noch unter der Wirkung von THC stand.

Dem Fahrer wird im Krankenhaus Günzburg Blut entnommen

Die Beamten ordneten deshalb bei dem Fahrer eine Blutentnahme an, die im Krankenhaus Günzburg durchgeführt wurde. Auch durchsuchten sie das Auto nach weiteren Rauschmitteln, wobei die Verkehrspolizisten fündig wurden. Im Fahrzeug befand sich etwas Marihuana und eine kleine Menge Psilocybin, besser bekannt als „Magic Mushrooms“. Beides beschlagnahmten die Polizisten. Gegen den Fahrzeugführer leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmittel ein. Im Zuge dessen werfen sie ihm auch die Verkehrsordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss mit vor. (AZ)