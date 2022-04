Leipheim

18:00 Uhr

Auf dem Schwarzfelder Hof in Leipheim entsteht ein neues Feriendorf

So sollen die neuen Häuser im geplanten Feriendorf am Sonnensee aussehen.

Plus Am Sonnensee in Leipheim haben die Bauarbeiten für eine neue Ferienanlage begonnen. Wie aus einem geplanten Hotelkomplex ein Feriendorf mit neun Häuschen wurde.

Von Felix Gnoyke

Aufwachen, den Blick auf den See genießen, gemütlich auf der Terrasse frühstücken. Den Tag mit den Kindern auf dem Schwarzfelder Hof verbringen oder die Natur im Leipheimer Donaumoos entdecken. Abends in Ruhe kochen und anschließend den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein bestaunen. So könnte Urlaub in den neuen Ferienhäusern am Sonnensee aussehen. Die Pläne von Geschäftsführer Stefan Mannes klingen vielversprechend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

