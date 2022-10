Auf dem Wochenmarkt tappt eine Seniorin in die Falle von Trickdieben

Einer 85-jährigen Frau aus Leipheim wurde der Geldbeutel gestohlen, in dem sich eine größere Geldsumme befand. Die Täter gingen dabei mit System vor und machten Beute.

Eine 85-jährige Frau war mit ihrem Bekannten am Freitagvormittag auf dem Wochenmarkt in Leipheim beim Einkaufen unterwegs und tappte in die Falle von Trickdieben. Laut Polizeiangaben wurde die Frau von einem aufgeregten, ausländischen Mann in englischer Sprache angesprochen.

Er deutete mit dem Finger unter ihr geparktes Auto und sagte immer wieder: "Money, money!" Unter dem Fahrzeug lagen tatsächlich mehrere klein gefaltete Fünfeuroscheine. Die 85-Jährige hob die Scheine auf und faltete sie auseinander, um sie anschließend beim Fundamt abzugeben. Der Mann entfernte sich vom Parkplatz.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen

Später zu Hause fiel der Geschädigten auf, dass ihr Geldbeutel samt 500 Euro, welche sie am Vormittag bei der Bank abgehoben hatte, fehlte. Außerdem fiel ihr auf, dass ihre Jacke mit oranger Farbe beschmiert wurde. Wie die Polizei mitteilt, erinnerte sich die Frau daran, dass sie beim Geldabheben ebenfalls von einem Mann mit ausländischem Akzent angesprochen wurde, welcher ihr seltsame Fragen stellte.

Die Polizei in Günzburg geht davon aus, dass die Frau beim Geldabheben beobachtet, mit Farbe an der Jacke markiert und anschließend mit den zusammengefalteten Geldscheinen abgelenkt worden sei. Diese Gelegenheit nutzte der unbekannte Täter, um den Geldbeutel aus dem Fahrzeug zu stehlen. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt unter der Telefonnummer 08221/9190 Hinweise entgegen. (AZ)