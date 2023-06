Leipheim-Riedheim

17:07 Uhr

Auf der Weide bis zum Sch(l)uss: Ein Besuch auf dem Wasserbüffelhof

Plus Auf dem Wasserbüffelhof in Riedheim sind nicht nur die Tiere etwas Besonderes. Warum Rinderzüchter Christian Mayer trotz bürokratischer Hürden auf den Weideschuss setzt.

Von Ralf Gengnagel

Wasserbüffel Napoleon sollte dort sterben, wo er sein ganzes Leben lang verbrachte: auf der Weide. Christian Mayer und seine Frau Regina Schmid betreiben den Wasserbüffelhof in Riedheim und haben sich schon lange Gedanken darüber gemacht, wie artgerechte Rinderzucht und das Tierwohl bis zur Schlachtbank zusammengehen. Meyer ist einer der wenigen Landwirte in Bayern, der bereits seit sechs Jahren seine Tiere per Weideschuss direkt auf der Wiese schießt – für das Tier sei es das stressfreiste Ende, so der Landwirt. Der Hof in Riedheim interessierte den Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler), der sich bereits für Weideschlachtung einsetzt und nun die Landwirte besuchte.

Zu Napoleon hatte Mayer einen ganz besonderen Bezug. Von klein auf stand der Bulle auf der Weide und war besonders zutraulich. Gleichzeitig war es das erste Tier, das der Landwirt per Weideschuss auf seiner Wiese tötete. Alle etwa 50 Hochlandrinder seiner Herde, davon sind rund 30 Wasserbüffel, haben einen Namen und Mayers Kinder können sie unterscheiden. "Ja, da kommt natürlich manchmal so etwas wie Wehmut auf, wenn dann der Tag gekommen ist", erzählt Mayer. Für die Tiere sei es aber das Beste, so der Landwirt. "Damit wird dem Tier der ganze Stress vor dem Schlachten erspart, kein Einfangen, kein Verladen, kein Transport."

