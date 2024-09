Auf zur „European Bike Week“: Bei manchen führt die „Harley-Liebe“ zu weit

Ein wunderbarer Sonntagvormittag und ein strahlend blauer Himmel: Idealer könnten die Bedingungen gar nicht sein, wenn man auf dem Motorrad, besser noch auf einer Harley-Davidson, auf dem Weg an den Faaker See bei Villach ist. Dort findet vom 3. bis zum 8. September zum 26. Mal die „European Bike Week“, eines der bekanntesten Motorradtreffen und bei der die Marke Harley-Davidson im Mittelpunkt steht, statt. So mancher Biker musste an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen unvorhergesehenen Zwischenstopp einlegen und sich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Wie in den vergangenen Jahren lagen die Schwerpunkte der Aktion im Bereich von technischen Veränderungen oder Manipulationen sowie der Verkehrssicherheit der Maschinen. Auch der Konsum von Alkohol oder Drogen spielte eine Rolle.

Peter Wieser