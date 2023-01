Auffahrunfall auf der A8 zwischen zwei Kleintransportern

Eine Frau wird bei einem Unfall auf der A8 bei Leipheim leicht verletzt. Die Fahrer der beiden Kleintransporter beschuldigen sich gegenseitig.

Auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es kurz nach der Donaubrücke in der langgezogenen Linkskurve zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern. Die beiden Unfallbeteiligten beschuldigten sich laut Polizei danach gegenseitig. Der 36-jährige Fahrer des hinteren Transportes gab an, dass er auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr und der vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Kleintransporter plötzlich auf den mittleren Streifen gewechselt habe. Dies sei ohne vorheriges Blinken und so knapp vor ihm geschehen, dass er einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern konnte.

Der 50-jährige Fahrer des vorderen Kleintransportes hingegen gibt an, dass er bereits mehrere Kilometer auf dem mittleren Fahrstreifen gefahren sei. Der genaue Unfallhergang muss erst noch ermittelt werden. Da die 38-jährige Beifahrerin im hinteren Transporter leicht verletzt wurde, ermitteln die Beamten gegen beide Fahrer wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)