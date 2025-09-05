Auto geht in Flammen auf: Fahrer kann noch unverletzt aussteigen

Die Feuerwehr Leipheim ist am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Albert-Einstein-Straße alarmiert worden. Das Fahrzeug habe laut Halter während der Fahrt zunächst einen technischen Defekt angezeigt und fing schließlich Feuer im Motorraum. Wie die Polizei Günzburg berichtet, gelang es dem Fahrer und seinem Beifahrer zuvor, unbeschadet aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die Männer verständigten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)

89340 Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis