Auto geht in Flammen auf: Fahrer kann noch unverletzt aussteigen

Die Feuerwehr Leipheim ist am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Albert-Einstein-Straße alarmiert worden. Das Fahrzeug habe laut Halter während der Fahrt zunächst einen technischen Defekt angezeigt und fing schließlich Feuer im Motorraum. Wie die Polizei Günzburg berichtet, gelang es dem Fahrer und seinem Beifahrer zuvor, unbeschadet aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die Männer verständigten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)
Leipheim
