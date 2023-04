Auto in Leipheim angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Leipheim nach Zeugen. In der Nacht auf Freitag wurde dort ein geparktes Auto angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in Leipheim im Zeitraum von Donnerstag, 13. April, 21 Uhr, bis Freitag um 7 Uhr ein in der Wallgrabenstraße geparkter roter Toyota von unbekannten Personen angefahren und beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Die bislang unbekannten Personen entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)