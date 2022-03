Auto in Leipheim mutwillig beschädigt: Wer hat Hinweise?

Ein Auto wurde auf einem Wohnanwesen in Leipheim beschädigt, die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bei der Polizei ist eine Anzeige eingegangen, dass in dem Zeitraum vom 27. Februar auf 28. Februar ein in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim geparktes Auto beschädigt wurde. Laut Polizeibericht wurde der graue Ford Focus auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens von einem bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt.

Auto in Leipheim beschädigt: Die Polizei Günzburg sucht Zeugen

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)