Auto nimmt Pedelec-Fahrer die Vorfahrt

Ein Autofahrer übersieht in Leipheim einen 75-Jährigen auf seinem Pedelec. Der stürzt über die Motorhaube.

Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 17.50 Uhr, als ein 57-jähriger Autofahrer das Tankstellengelände in der Rudolf-Wanzl-Straße verlassen wollte. Aufgrund eines angrenzenden Gebüsches hatte er keinen freien Blick auf den kreuzenden Radweg, so dass er die Vorfahrt eines 75-jährigen Pedelec-Fahrers missachtete, der dort unterwegs war.

Der 75-jährige Mann konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Wagen. Durch den Aufprall fiel der Mann, rutschte über die Motorhaube und blieb auf der anderen Seite des Autos liegen. Er verletzte sich laut Polizei nur leicht, wurde aber zur Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Günzburg laufen. (AZ)