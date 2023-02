Autobahnpolizei ermittelt wegen Verdachts auf illegale Einreise

Bei einer Kontrolle an der A8 bei Leipheim wird ein niederländisches Fahrzeug herausgezogen. Der Fahrer kann kein Visum vorweisen.

Bei der Überprüfung eines niederländischen Fahrzeuggespanns am Dienstag gegen 9.20 Uhr auf der A8 hat sich laut Autobahnpolizei Günzburg herausgestellt, dass der aserbaidschanische Fahrzeugführer illegal nach Deutschland eingereist war. Der 44-Jährige hatte in den Niederlanden ein Fahrzeug gekauft und wollte dieses auf einem Autoanhänger in sein Heimatland überführen, so der Bericht der Polizeibeamten.

Kontrolle auf der A8 bei Leipheim: Verdacht der illegalen Einreise

Bei der Kontrolle durch eine Streife der Autobahnpolizeistation konnte der Mann jedoch nur seinen Reisepass ohne das erforderliche Visum vorweisen, weshalb die Beamten gegen ihn wegen des Verdachts der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts ermitteln. Seine Reise nach Aserbaidschan konnte der 44-Jährige nach der Kontrolle fortsetzen. (AZ)