Autobahnpolizei Günzburg stoppt defekten Wagen

Für einen Autofahrer endet die Fahrt am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Leipheim. Sein Fahrzeug scheint überladen zu sein. Die Polizei stellte jedoch etwas anderes fest.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte am Donnerstagmorgen die Autobahnpolizei Günzburg darüber, dass auf der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Burgau und Günzburg ein offensichtlich stark überladenes Fahrzeug unterwegs sei.

Eine Streife der Autobahnpolizeistation Günzburg konnte das besagte Fahrzeug feststellen und anhalten. Laut Polizeiangaben konnte bei einer Verwiegung vor Ort mittels eines sogenannten Radlastwagens jedoch keine Überschreitung der zulässigen Gewichte festgestellt werden.

Autobahnpolizei Günzburg stellt technische Mängel fest

Da an dem Fahrzeug an der Heckachse die Karosse schon teilweise auf den Reifen auflag, erfolgte nach Informationen der Polizei eine technische Prüfung beim TÜV. Der Gutachter stellte diverse Mängel an dem Fahrzeug fest und stufte den Pkw als verkehrsunsicher ein, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde. (AZ)