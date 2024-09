Autofahrer auf A8 bei Leipheim auf Drogen und ohne Führerschein erwischt

Ein 33-Jähriger machte sich am Montagnachmittag durch das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und eine positive Reaktion auf einen Drogentest in Leipheim gleich doppelt strafbar. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Auto auf der BAB A8 in Richtung München, bevor er von Zivilfahndern der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg an der Rastanlage Leipheim kontrolliert wurde. Während der Kontrolle zeigte der 33-Jährige seinen ungarischen Führerschein. Bei einem Abgleich der Daten zeigte sich, laut Polizeiangaben, dass die Führerscheinstelle dem Mann seinen Führerschein bereits unanfechtbar entzogen hatte und der vorgelegte Führerschein im Bundesgebiet somit ungültig war. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 33-Jährige zusätzlich positiv auf THC getestet, woraufhin die Beamten eine Blutabnahme anordneten. Für den Mann folgen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Die Polizisten hielten ihn außerdem von der Weiterfahrt ab. (AZ)

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogentest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis