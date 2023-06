Autofahrer fährt mit zwei Promille bei Leipheim auf der A8

In Schlangenlinien war ein Autofahrer von Leipheim bis zum Autobahnkreuz Elchingen unterwegs. Die Polizei konnte ihn rechtzeitig stoppen.

Weil ein Autofahrer am Montag kurz nach Mitternacht von Leipheim auf der A8 Richtung Stuttgart in Schlangenlinien fuhr und dabei die gesamte Fahrbahn benötigte, gingen etliche Meldungen bei der Verkehrspolizei Günzburg ein. Beim ersten Anruf befand sich das Auto auf Höhe Leipheim. Die Streife konnte ihn erst Höhe Oberelchingen stoppen. Der Wagen fuhr dabei mit etwa 50 Kilometern pro Stunde auf dem Seitenstreifen und hielt auch dort an, als die Verkehrspolizisten ihm ein Signal zum Folgen gaben. Schnell war klar, warum der 37-jährige Mann diesen Fahrstil zeigte. Wegen seines starken Alkoholgeruchs boten die Beamten ihm auch sogleich einen Alkoholtest an, der mit einem Ergebnis von über zwei Promille positiv verlief. Die Beamten ordneten deshalb bei ihm eine Blutentnahme an und stellten dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen ihn erstellten sie zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)