Autofahrer hat seit drei Jahren keine Fahrerlaubnis mehr

Bei einer Kontrolle an der A8 bei Günzburg haben Beamte der Verkehrspolizei am Sonntag den Fahrer eines Kleintransporters genauer unter die Lupe genommen. Laut Polizeibericht gab der 46-Jährige an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Die Beamten glichen es mit den Datenbeständen der Polizei ab und stellten fest, dass der Mann bereits seit 2022 keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Seitdem war er mindestens viermal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanstandet worden. So wurde auch dieses Mal ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

