Autofahrer lügt Polizei bei Führerscheinkontrolle bei Leipheim an

An der Leipheimer Rastanlage kontrolliert die Polizei einen Autofahrer. Der 20-Jährige darf derzeit aber gar nicht mit dem Auto fahren.

Die Polizei hatte am Samstagmorgen um 2.45 Uhr einen Autofahrer an der Rastanlage Leipheim kontrolliert. Der 20-jährige Fahrer gab dabei an, seinen Führerschein vergessen zu haben, und zeigte lediglich ein Foto seines Führerscheins aus seinem Heimatland.

Polizei erwischt Fahrer mit Fahrverbot bei Leipheim

Die Beamten überprüften die Angaben des Mannes und stellten fest, dass er gelogen hatte. Es wurde übermittelt, dass er in seinem Heimatland aktuell ein Fahrverbot hat, was auch im Ausland und somit auch in Deutschland gilt. Er musste eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich hinterlegen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. (AZ)